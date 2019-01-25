شكرا لقرائتكم تشيلسى يتأهل لنهائى كأس الرابطة بالفوز على توتنهام بركلات الترجيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل تشيلسى لنهائى كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد أن حقق فوزا مثيرا على ضيفه توتنهام هوتسبير بركلات الترجيح 4-2 فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "ستامفورد بريدج" فى اياب الدور قبل النهائى.

وانتهى الوقت الأصلى للمباراة بفوز تشيلسى بهدفين مقابل هدف، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز توتنهام بهدف دون رد على ملعب "ويمبلى"، وتأهل البلوز للنهائى والذى سيقام أمام مانشستر سيتى، بعد الفوز بمجموع المبارتين.

وعانى توتنهام من غياب أبرز نجومه، وعلى رأسهم هارى كين وديلى ألى للإصابة، بالإضافة إلى الكورى الجنوبى هيونج-مين سون المتواجد مع منتخب بلاده فى كأس آسيا 2019 المقامة فى الإمارات العربية المتحدة.

احرز أهداف تشيلسى كل من نجولو كانتى فى الدقيقة 27، ايدين هازارد فى الدقيقة 38، فيما سجل للسبيرز فرناندو يورينتى فى الدقيقة 50.



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