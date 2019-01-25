شكرا لقرائتكم الأهلي ضد المقاصة.. 4 مكاسب للأحمر من ثلاثية الفريق الفيومي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق الأهلي عدة مكاسب من الفوز بثلاثية على المقاصة في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الخميس على استاد برج العرب.

الخليج 365 يستعرض أبرز المكاسب من خلال النقاط التالية:

الهروب من فخ الإصابات

كما اشاد لاسارتي المدير الفني للفريق ومحمد يوسف المدرب العام، تعتبر اهم مكاسب الأهلي من مباراة المقاصة هو الخروج من دون اصابات ، حيث عانى الفريق طوال المباريات الأخيرة من اصابة على الأقل في كل مباراة.

تحقيق اكبر فوز للبطل

حقق الأهلي أكبر فوز على حساب المقاصة، بثلاثية هى الأولى للفريق هذا الموسم، ليحقق أعلى نتيجة في المباريات الخمسة عشر التي خاضها المارد الأحمر في مسابقة الدوري.

تألق الصفقات الجديدة

تألق رمضان صبحي والشحات وتسجليهما لهدفين من الأهداف الثلاثة طمأن الجماهير على الصفقات الجديدة، كما ظهر ياسر ابراهيم وحمدي فتحي بمستوى مرض خلال اللقاء.

عودة الثقة للفريق

استعاد الأهلي الثقة بالفوز على المقاصة واستفاد أكثر من تعادل الزمالك وبيراميدز، ليحيي الفريق أماله في المنافسة على الدوري هذا الموسم بعدما قلص الفارق مع الزمالك لـ 12 نقطة وله مباراتين مؤجلتين أكثر من الفارس الأبيض.