شكرا لقرائتكم أهم أخبار اليوم الخميس 24 / 1 / 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد اليوم الخميس 24 - 1 - 2019 العديد من الأخبار الهامة محليا وعالميا، أبرزها تعادل الزمالك المثير أمام بيراميدز 3-3، وفوز الأهلى على مصر المقاصة 3-0 فى الدورى المصرى. ويستعرض لكم "الخليج 365" أهم الأخبار والأحداث التى جرت اليوم: الإسماعيلي يستعيد توازنه بفوز غالي علي بتروجت

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