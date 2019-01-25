شكرا لقرائتكم محمد صلاح يستعد لاعادة حساباته على السوشيال ميديا.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الى اعادة فتح حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قرر الابتعاد عنها قبل أيام.

وجاء قرار محمد صلاح بإغلاق كل حساباته على السوشيال ميديا كجزء من حملة إعلانية ضخمة لصالح أحد شركات البريد العالمية التي تعاقد معها في مايو الماضي.

وتستهدف الحملة مخاطبة الشباب حول أهمية إعادة التواصل مع الجميع بشكل مباشر وعدم الاعتماد على السوشيال ميديا، وعقد محمد صلاح جلسة اليوم مع نور سليمان المدير التنفيذي للشركة لوضع اللمسات الأخيرة على الحملة التي سيتم الكشف عن تفاصيلها غدا.

ويستغل نجم المنتخب الوطني الفترة الحالية التى لا يرتبط فيها ليفربول بمباريات لإنهاء تفاصيل الحملة الإعلانية وحضور جلسة تصوير قبل أن يشاهد الشكل النهائي قبل عرضها على الجمهور.

ويمر صلاح مؤخرا بحالة من التألق كعادته فو السنوات الأخيرة وتصل إلى ذروتها حاليا حيث يتصدر حاليا جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي برصيد ١٦ هدف، ويتصدر فريقه ترتيب البريميرليج بفارق ٤ نقاط على مانشستر سيتي الوصيف.