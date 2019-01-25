شكرا لقرائتكم عبدالله البترجي.. رئيس شاب ورث حب الأهلي من "جده" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تنتظر عبد الله عبد العزيز بترجي مهمة ثقيلة، بعدما كلف برئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي قبل نهاية العام الماضي بـ10 أيام، خلفا لـ ماجد النفيعي الذي قدم استقالته في وقت سابق.

ولد عبد الله بترجي في جدة 1983، وعاش فيها محبا للأهلي، وورث عشق النادي من جده عبد الرؤوف "كبير الأهلاويين" في العائلة التي تعمل في مجال تجارة الطب والأدوية .وما زال يعمل فيها، بعد أن تخرج من جامعة الأعمال والتكنولوجيا في جدة بتخصص إدارة الأعمال.

ويحمل عبد الله بترجي على عاتقه مسؤولية قيادة الأهلي إلى المنافسة على المراكز الأولى في الدوري، بعد أن فقد الفريق فرصة المنافسة على كأس الملك على يد الوحدة يوم الأربعاء بركلات الترجيح.

وبدأ بترجي العمل الإداري في 2014، كعضو مجلس إدارة مسؤولا عن ملف الاستثمار بالنادي، قبل أن يصبح نائبا للرئيس مساعد الزويهري في 2015، في الفترة التي شهدت عودة الأهلي للقب الدوري بعد غياب 33 عاما، وضم إليه بطولتي كأس الملك والسوبر، قبل أن يرحل عن الأهلي في 2016 لظروف خاصة.

وعاد بترجي إلى مجلس إدارة الأهلي نائبا للرئيس بتكليف من الرئيس السابق لهيئة الرياضة السابق، قبل أن يختاره رئيس الهيئة الجديد رئيسا للأهلي جدة.

ودشن بترجي مرحلته الرئاسية بسلسلة تعاقدات محلية، حيث أعاد حسين عبد الغني إلى الفريق في صفقة وقفت أمامها الجماهير بين مؤيدة ومعارضة، إضافة إلى التعاقد مع الشاب عبد العزيز الشهراني قادما من ضمك، كما مدد عقد لاعب وسطه عبدالفتاح عسيري حتى 2023، وتعاقد أيضا مع التشيلي كلاوديو بايزا والبرازيلي أدرلان سانتوس.