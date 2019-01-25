"فيديو" مباراة الزمالك وبيراميدز .. فرجانى ساسى بطل الزمالكاوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر فرجانى ساسى لاعب فريق الزمالك باداء جيد للغاية خلال مواجهة بيراميدز فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الحادى عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز . أحرز فرجاني ساسي هدفين فى الدقيقتين 8 و 65 بخلاف الاداء الممتع التى ظهر عليه ومساعدة زملائه فى الوصول الى مرمى الفريق المنافس وافساد هجمات الفريق الاخر . وتعادل فريق الزمالك أمام نظيرة بيراميدز بنتيجة 3/3 خلال اللقاء الذى جمعهم مساء اليوم باستاد بتروسبورت .

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