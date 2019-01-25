يد الأهلى يهزم كاظمة الكويتى وديا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره كاظمة الكويتى بنتيجة 29 /15 وديا فى إطار الاستعداد لاستكمال الموسم . و شهدت المباراة تألق ملحوظ للاعبى الأهلى بالرغم من عدم وجود اللاعبين الدوليين لاشتراكهم فى كأس العالم بالدنمارك مع المنتخب . يذكر أن مسابقة الدورى فى حالة توقف حتى عودة المنتخب من كأس العالم.

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