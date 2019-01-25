شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة ضد الأهلي.. 3 أهداف ممتعة للشياطين الحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأهلي حقق فوز مثير على مصر المقاصة بنتيجة 3/0، في اللقاء الذي جمع الفريقين على برج العرب مساء اليوم الخميس في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر للدوري الممتاز، ليسجل البطل أكبر فوز له هذا الموسم.

ثلاثية الأهلي سجلها حسين الشحات في الدقيقة الرابعة وأضاف النيجيري جونيور أجايي الهدف الثاني في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول، وفي الدقيقة 76 أختتم رمضان صبحي مهرجان الأهداف بلقطة جميلة بكعب قدمه مسجلاً الهدف الثالث للأهلي.

تشكيل الفريقين

لعب الاهلي المباراة، بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوى- كريم نيدفيد – محمد هانى – ياسر إبراهيم – على معلول- عمرو السولية – حمدى فتحى – ناصر ماهر – رمضان صبحى – حسين الشحات و جونيور أجايى.

فيما ضم تشكيل المقاصة ، كلاً من :أحمد عادل عبد المنعم – عصام صبحى - أحمد عبد العزيز مودى – طه عادل – محمد دسوقى خط الدفاع - محمد تونى – صلاح ريكو – رجب عمران – مصطفى شبيطة – صلاح عاشور وشيميلس بيكلى.

أحداث الشوط الأول

جاءت بداية المباراة حماسية للغاية من جانب الأهلي الذي ضغط بالرباعي الهجومي ناصر ماهر والشحات وأجاي ورمضان وأن كان الأخير كان الأكثر خطورة على مرمى أحمد عادل عبد المنعم بفضل تمريراته.

الضغط الأهلاوي المُبكر أسفر عن هدف سجله حسين الشحات في الدقيقة الثالثة بعدما تلقي تمريرة رائعة من رمضان صبحي.

واصل الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء مع هجمات مُتباعدة للفريق الفيومي عن طريق شبيطة ورجب عمران وبيكلي ، ولعب رجب عمران كرة مقصية في الدقيقة الثانية عشر لكنها مرت بعيداً عن الشباك.

تراجع أداء الاهلي وإنحصر اللعب عموماً وةسط الملعب مع محاولات من جانب الفريقين على فترات وأنقذ أحمد عادل عبد المنعم أكثر من فرصة قبل أن تتعاطف "العارضة" مع المقاصة وتُنقذ المقاصة من هدف مُحقق إثر كرة قوية سددها ناصر ماهر.

عادت الخطورة الحمراء وسجل جونير أجاي الهدف الثاني من تمريرة سحرية من عمرو السولية لعبها أجاي ببراعة في الشباك الفيومية في الدقيقة 30.

لم يهدأ الاهلي بعد تسجيل هدفين بل واصل الضغط على الفريق الفيومي لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم الأحمر بثنائية نظيفة.

أحداث الشوط الثاني

عكس أحداث الشوط الأول إنطلق الشوط الثاني حيث ظهر واضحاً أن فريق المقاصة سيكون له شأن أخر في ها الشوط بعدما لعب بهجوم واضح محاولاً إختراق الدفاعات الأهلاوية.

وتعرض حمدي فتحي لأصابة بسيطة في الدقيقة 59 بعد كرة مشتركة مع أحد لاعبي المقاصة قبل ان يستكمل اللاعب المشاركة.

واصل الأهلي اللعب بشكل مُتراجع ما منح الفرصة للمقاصة لأن يُهد مرمى محمد الشناوي بأكثر من كرة عن طريق المُزعج فوافي.

خرج أجايي وشارك أحمد حمودي بدلاً منه في الدقيقة 71 وحاول لاسارتي المدير الفني للأهلي تنشيط النزعة الهجومية لفريقه بعدما هدأ أداء معظم لاعبي الفريق.

لعب رمضان صبحي كرة عرضية خطيرة في الدقيقة 77 لكن لم تجد من يتابعها من لاعبي الأهلي بعدها بدقيقة لعب على معلول ضربة ركنية من ناحية الشمال و"ضرب دفاع المقاصة "لخمة" ليتدخل رمضان صبحي ويُسجل هدف رائع بـ"الكعب".

واصل الاهلي الضغط على مرمى المقاصة وشارك صالح جمعة بدلاً من ناصر ماهر في الدقيقة 83 ، ثم خرج أحمد علاء بدلاً من حمدي فتحي.

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء محاولات من الفريقين للتسجيل لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.