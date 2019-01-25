أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 24 / 1 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 24 / 1 / 2019 العديد من الأخبار الهامة ، الأهلي يستعيد كبرياءه المحلي بثلاثية نظيفة في المقاصة

صور.. الأهلي يستعيد كبرياءه المحلي بثلاثية نظيفة في المقاصة

استعاد فريق الأهلي كبرياءه المحلي بعدما قدم عرضًا ولا أروع وفاز على فريق المقاصة بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد الجيش ببرج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز.

فيديو.. تعادل مثير بين بيراميدز و الزمالك 3 / 3 فى قمة الدوري

انتهت مباراة الزمالك و بيراميدز بالتعادل الإيجابي 3 / 3 فى اللقاء الذى أقيم على ستاد بترو سبورت والمؤجل من الأسبوع التاسع بالدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 42 محتلاً صدارة الدورى بينما يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 39 محتلاً المركز الثاني

لاسارتي يتحدث عن مواجهة الأهلى والمقاصة

أكد الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى لفريق الأهلى، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام مصر المقاصة، ونجح فى تحقيق فوز مهم فى مشوار الفريق فى بطولة الدورى.

حمدي فتحى يتحدث عن الاندماج السريع فى الأهلى ورسالته للجماهير

قال حمدي فتحي لاعب الأهلى أن فريقه حقق فوزًا كبيرًا على مصر للمقاصة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم، على استاد الجيش ببرج العرب، مضيفا ، أن الفريق الأحمر في حالة من التركيز منذ العودة من الجزائر، استعدادًا لهذه المواجهة، وإن الفريق استطاع أن يحقق الفوز على فريق كبير ومميز في بطولة الدوري العام.

فيديو ..صالح جمعة يظهر بالرقم 10 مع الأهلى لأول مرة بعد العودة

دفع الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى بصالح جمعة لاعب وسط الفريق فى مواجهة مصر المقاصة المقامة بينهما حالياً على استاد برج العرب بالإسكندرية، والمؤجلة من الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

فيديو.. الإسماعيلى يهزم بتروجت بهدف شيلونجو ويصعد للمركز الـ14بالدورى

حقق الفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلى فوزاً غاليا على بتروجت بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم الخميس باستاد جهاز الرياضة العسكرى والمؤجلة من الأسبوع التاسع عشر لمسابقة الدورى العام.

ابو جريشة يتحدث عن مكاسب فوز الإسماعيلي علي بتروجت

أبدى محمد محسن أبوجريشة المدرب العام للفريق الأول بالإسماعيلى ارتياحه بعد استعادة فريقه مسيرة الانتصارات بالدورى المحلى على حساب بتروجت.

تجهيز ملاعب القناة لاستضافة مباريات الإسماعيلي

بدأ اتحاد الكرة بالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، فى تجهيز استادات القناة وغيرها من أجل استقبال مباريات الإسماعيلي بداية من منتصف شهر إبريل المقبل فى بطولة الدوري و كأس مصر والبطولة الأفريقية.