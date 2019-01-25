شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن : بيراميدز قدم مباراة استمتع بها الجمهور أمام الزمالك .. وخربين مميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد حسن المشرف العام على الكرة بنادي بيراميدز أن مباراة الزمالك و التى انتهت 3 / 3 ، أمتعت الجماهير .

تابع أحمد حسن فى تصريحات لقناة ONSPORT مباراة اليوم كانت رائعة قدمنا كرة تليق بالفريقين ، مؤكداً أن وجود أكثر من منافس على الدورى أمر جيد للكرة المصرية وللدورى .

أثني عميد لاعبى العالم ، على عمر خربين اللاعب السوري المنضم مؤخراً من أهلى جدة السعودي، مؤكداً أنه لاعب مميز ولو أنضم مبكراً لبراميدز لكان للفريق شكل آخر، كما أشاد بفريق الزمالك و المدير الفنى جروس الذى أدار المباراة بشكل جيد.