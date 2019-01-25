سوبر كورة يرصد كواليس قمة الزمالك وبيراميدز فى 10 فيديوهات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة "سوبر كورة" كافة كواليس مباراة الزمالك وبيراميدز، التى اقيمت مساء الخميس على قمة الدورى المصرى الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق . وبين اقبال جماهير الزمالك على حضور المباراة، والأحداث الساخنة التى شهدها اللقاء، تواجدت كاميرا سوبر كورة لمتابعة كافة التفاصيل . لمتابعة كواليس المباراة بالكامل أضغط هنا ..

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