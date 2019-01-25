شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك و بيراميدز .. تعرف على رسائل جمهور الأبيض إلى اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر بعض من جمهور الزمالك خلال موقع التواصل الاجتماعى تويتر تغريدات خاصة الى لاعبى الفريق الابيض بعد الاداء المتميز التى ظهروا بيه خلال مباراتهم أمام فريق بيراميدز ببطولة الدورى الممتاز .

انتهت مباراة الزمالك و بيراميدز بالتعادل الإيجابي 3 / 3 فى اللقاء الذى أقيم على ستاد بترو سبورت والمؤجل من الأسبوع التاسع بالدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 42 محتلاً صدارة الدورى بينما يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 39 محتلاً المركز الثاني

أحرز أهداف الزمالك كلاً من فرجاني ساسي فى الدقيقة 8 و 65 و محمود علاء فى الدقيقة 42 ، بينما أحرز لبيراميدز كلاً من إريك تراوي و كينو و خربين فى الدقائق 15 و 37 و 85 .