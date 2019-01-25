7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 24 / 1 / 2019 العديد من الأخبار الهامة، فى مقدمتها التعادل المثير بين بيراميدز و الزمالك 3 / 3 فى قمة الدوري

مباراة الزمالك و بيراميدز أنتهت بالتعادل الإيجابي 3 / 3 فى اللقاء الذى أقيم على ستاد بترو سبورت والمؤجل من الأسبوع التاسع بالدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 42 محتلاً صدارة الدورى بينما يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 39 محتلاً المركز الثاني

صور.. الأهلي يستعيد كبرياءه المحلي بثلاثية نظيفة في المقاصة

استعاد فريق الأهلي كبرياءه المحلي بعدما قدم عرضًا ولا أروع وفاز على فريق المقاصة بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد الجيش ببرج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز.

لاسارتي يتحدث عن مواجهة الأهلى والمقاصة

أكد الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى لفريق الأهلى، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام مصر المقاصة، ونجح فى تحقيق فوز مهم فى مشوار الفريق فى بطولة الدورى.

حمدي فتحى يتحدث عن الاندماج السريع فى الأهلى ورسالته للجماهير

قال حمدي فتحي لاعب الأهلى أن فريقه حقق فوزًا كبيرًا على مصر للمقاصة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم، على استاد الجيش ببرج العرب، مضيفا ، أن الفريق الأحمر في حالة من التركيز منذ العودة من الجزائر، استعدادًا لهذه المواجهة وإن الفريق استطاع أن يحقق الفوز على فريق كبير ومميز في بطولة الدوري العام.

فيديو.. الإسماعيلى يهزم بتروجت بهدف شيلونجو ويصعد للمركز الـ14بالدورى

حقق الفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلى فوزاً غاليا على بتروجت بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم الخميس باستاد جهاز الرياضة العسكرى والمؤجلة من الأسبوع التاسع عشر لمسابقة الدورى العام.

أبو جريشة يتحدث عن مكاسب فوز الإسماعيلي علي بتروجت

أبدى محمد محسن أبوجريشة المدرب العام للفريق الأول بالإسماعيلى ارتياحه بعد استعادة فريقه مسيرة الانتصارات بالدورى المحلى على حساب بتروجت.