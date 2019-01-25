شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: كيف "يشتمنى" جمهور الزمالك بعد كل ما قدمته لهم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام حسن، المدير الفنى لبيراميدز، أن لاعبى فريقه يحتاجون إلى الانسجام وحفظ طرق اللعب خلال المباريات القادمة من مسابقة الدورى الممتاز.

وأضاف حسام حسن خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت أن نادى بيراميدز ليس لديه الجمهور لدعمه وتشجيعه بالمباريات خلال الفترة المقبلة.

وأختتم حسام حسن حديثه بحزنه الشديد من قبل جمهور نادى الزمالك المتواجد خلال مباراة اليوم بعد مهاجمته خلال سير اللقاء وعلق العميد قائلا: "أزاى بعد كل إلى قدمته لنادى الزمالك الجمهور يشتمنى".

انتهت مباراة الزمالك وبيراميدز بالتعادل الإيجابى 3 / 3 فى اللقاء الذى أقيم على ستاد بترو سبورت والمؤجل من الأسبوع التاسع بالدورى الممتاز، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 42 محتلاً صدارة الدورى بينما يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 39 محتلاً المركز الثانى.