شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز بعد مباريات الاربعاء 24 / 1 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 24 / 1 / 2019 ، إقامة 3 مباريات فى ضمن مؤجلات بطولة الدورى الممتاز، حيث استضاف الاسماعيلى نظيره بتروجت ، فيما واجه الاهلى فريق مصر المقاصة، بينما استضاف الزمالك نظيره بيراميدز بملعب بتروسبورت . ويتصدر جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز محمود علاء مدافع فريق الزمالك برصيد 10 أهداف متساويا مع حسام باولو مهاجم فريق الداخلية بنفس عدد الاهداف .



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