شاهد سموحة يستعير أحمد مصطفى من جنت البلجيكي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو سموحة فى الحصول على خدمات أحمد مصطفى لاعب منتخب مصر الأولمبي ونادي جنت البلجيكي حتى نهاية الموسم. ووقع أحمد مصطفى لسموحة فى حضور عاطف حنفي مدير الكرة بسموحة ووكيليه أنور شلوفة وأحمد يحيي، لينضم لتدريبات الفريق السكندري بداية من غداً الجمعة. كان أحمد مصطفى قد رحل عن صفوف فريق الداخلية الموسم المنقضي إلى جنت البلجيكي.

أحمد مصطفى لسموحة

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