"خناقة" بين جهاز بيراميدز وأمن الزمالك بعد موقعة بتروسبورت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اشتباك بين جهاز بيراميدز وأمن نادي الزمالك خلال مغادرة جهاز بيراميدز لغرف الملابس بعد المباراة التي جمعت الفريقين بالدوري وأنتهت بالتعادل الايجابي 3-3. وتدخل الأمن لايقاف تلك الأحداث وفرص كردونا أمنيا بين الغرفتين ويتواجد حاليا الثنائي أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك واسماعيل يوسف عضو المجلس أمام غرفة ملابس الزمالك. أحرز أهداف الزمالك كلاً من فرجاني ساسي فى الدقيقتين 8 و65 و محمود علاء فى الدقيقة 42 ، بينما أحرز لبيراميدز كلاً من إريك تراوي و كينو و خربين فى الدقائق 15 و 37 و 85 ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 42 محتلاً صدارة الدورى بينما يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 39 محتلاً المركز الثاني

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