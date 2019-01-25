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شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى .. بعد تعادل الزمالك و بيراميدز وفوز الاهلى على المقاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
مباراة الزمالك و بيراميدز اليوم، الخميس، أنتهت بالتعادل الإيجابي 3 / 3 فى اللقاء الذى أقيم على ستاد بترو سبورت والمؤجل من الأسبوع التاسع بالدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 42 محتلاً صدارة الدورى بينما يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 39 محتلاً المركز الثاني
ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب البطولة برصيد 42 نقطة وياتى فريق بيراميدز بالمركز الثانى برصيد 39 نقطة ،بينما وصل الاهلى إلى النقطة 30 محتلا بيها المركز الثالث .
فيما استعاد الإسماعيلي الي الانتصارات بالدوري بعد فوزه على بتروجيت 1-صفر في مباراة مؤجلة من الأسبوع التاسع عشر للمسابقة.
وتقدم الإسماعيلي أخيرًا من المركز قبل الأخير إلى المركز 14، بعد أن رفع رصيده إلى 20 نقطة من 16 مباراة، بينما زادت جراح بتروجت وواصل تذيله المسابقة بعد أن توقف رصيده عند 15 نقطة من 19 مباراة.
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