شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى .. بعد تعادل الزمالك و بيراميدز وفوز الاهلى على المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مباراة الزمالك و بيراميدز اليوم، الخميس، أنتهت بالتعادل الإيجابي 3 / 3 فى اللقاء الذى أقيم على ستاد بترو سبورت والمؤجل من الأسبوع التاسع بالدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 42 محتلاً صدارة الدورى بينما يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 39 محتلاً المركز الثاني

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب البطولة برصيد 42 نقطة وياتى فريق بيراميدز بالمركز الثانى برصيد 39 نقطة ،بينما وصل الاهلى إلى النقطة 30 محتلا بيها المركز الثالث .



