شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام : الزمالك كان يستحق الفوز بعد الهدف الثاني ..ودفاعه سئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حازم إمام عضو اتحاد الكرة ونجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الزمالك كان الأقرب للفوز على بيراميدز بعد إحرازه للهدف الثانى وكان الأكثر استحواذاً على الكرة.

تابع حازم إمام فى تصريحات لقناة ONSPORT لا نختلف أن مباراة اليوم بين الزمالك و بيراميدز التى انتهت بالتعادل الإيجابي 3 / 3 هى الأفضل فى الدورى المصري هذا الموسم بدون منازع ، وسعيد بوجود هذه الكرة فى الدورى المصري بعد غياب .

أضاف عضو اتحاد الكرة أن دفاع الزمالك " مش كويس" لا يظهر بمستوى ثابت فى جميع المباريات فتارة يظهر بمستوى جيد و تارة أخرى يدخل مرمى الفريق أهداف سهلة ولكن الدورى هذا الموسم صعب.

أثني حازم إمام أن الزمالك و بيراميدز قدمو مباراة رائعة ، والمنافسة بين أكثر من فريق على الدورى هذا الموسم أمر جيد لصالح الكرة المصرية.