شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: التوأم مستمر فى تدريب بيراميدز.. والصفقات الجديدة ستحقق الفارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام البدرى رئيس نادى بيراميدز أن فريقه قدم اداء رائع أمام الزمالك فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس باستاد بتروسبورت وانتهت بالتعادل الإيجابى 3/3 .

وأضاف البدرى فى تصريحاته لراديو أون سبورت أنها كانت مباراة قوية وممتعة جمعت بين فريقين لعبا على الفوز، وكل التحية لبيراميدز، الذى لعب أمام فريق بتاريخ وقوة الزمالك الذى ظهر بشكل جيد خاصة لاعبه فرجانى ساسى أفضل اللاعبين .

وأشاد رئيس نادى بيراميدز بالصفقات الجديدة لفريقه وآخرها عمر خربين موضحا أنها صفقات قدمت مردودا جيدا ومع الوقت ستنسجم أكثر مع الفريق وسيتطور الأداء إلى الأفضل، وأشار إلى أن فريق بيراميدز موجود فى مكان جيد بجدول الدورى ويحقق نتائج طيبة رغم أنه فريق تكون فى شهور قليلة.

وتابع البدرى أن الأهلى قادم بقوة للمنافسة وهو نادى كبير وعظيم وانا سعيد من أجله وفوزه على المقاصة سيعطيه دفعة وثقة فى طريق استعادة بريقه، وفوز الأهلى يخلق ضغط على الزمالك وبيراميدز ؟ الضغط واقع بالفعل على الثلاث فرق التى تنافس من اجل الفوز بالدورى.

وتحدث رئيس بيراميدز عن من انتقدوا مطالبته لجماهير الأهلى بتشجيع بيراميدز أنه هو حر فى رأيه ولكن هناك من استوعب الفكرة وكان مؤيد لها وانا أحترم جميع الآراء.

ورفض البدرى الحديث عن النية فى رحيل الجهاز الفنى لبيراميدز بقيادة حسام حسن وتوأمه إبراهيم حسن مدير الكرة مؤكدا أنه لا يعلم أن هناك قرار معد سلفا يؤثر على الاستقرار فى نادى بيراميدز، الذى يحقق نتائج طيبة بالرغم من كثرة التعادلات ولكن هناك أداء جيد ويتطور ونحن نسعى لدعم الفريق من كافة الجوانب.

وتحدث مدرب الأهلى السابق عن مستقبله التدريبى أنه لا يفكر فى العودة للتدريب ويتمنى نجاح تجربة المنصب الجيد مع نادى بيراميدز وصناعة إنجازات قبل التفكير فى العودة للتدريب من جديد.