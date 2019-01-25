شكرا لقرائتكم خبر عن الدورى المصرى .. اهداف مباريات اليوم الخميس 24 / 1 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 24 / 1 / 2019 ، إقامة 3 مباريات فى ضمن مؤجلات بطولة الدورى الممتاز، حيث استضاف الإسماعيلى نظيره بتروجيت ، فيما واجه الأهلى فريق مصر المقاصة، بينما استضاف الزمالك نظيره بيراميدز بملعب بتروسبورت .

صور.. الأهلي يستعيد كبرياءه المحلي بثلاثية نظيفة في المقاصة

استعاد فريق الأهلي كبرياءه المحلي بعدما قدم عرضًا ولا أروع وفاز على فريق المقاصة بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد الجيش ببرج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز.

فيديو.. الإسماعيلى يهزم بتروجت بهدف شيلونجو ويصعد للمركز الـ14بالدورى

حقق الفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلى فوزاً غاليا على بتروجت بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم الخميس باستاد جهاز الرياضة العسكرى والمؤجلة من الأسبوع التاسع عشر لمسابقة الدورى العام.