شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك وبيراميدز .. جروس يرفض الراحة بعد التعادل ويبدأ الاستعداد للمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، خوض اللاعبين للتدريبات الجماعية، غدا الجمعة فى الثالثة عصرًا بملعب النادي، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة المقررة لها مساء الثلاثاء المقبل فى الجولة العشرين للدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت.



كان الزمالك تعادل اليوم الخميس مع بيراميدز بثلاثة أهداف لكل فريق اليوم في المباراة التى جمعتهما بالمباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع للبطولة والتى أقيمت على ملعب بتروسبورت، ليرتفع رصيد الأبيض للنقطة 42 محتلاً صدارة الدورى بينما يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 39 محتلاً المركز الثاني