شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة ضد الأهلي .. ماذا قدمت صفقات الأحمر الجديدة ؟ والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

فى واحدة من أروع مباريات الأهلى هذا الموسم، نجح الفريق الأحمر فى استعادة كبرياءه المحلي بعدما قدم عرضًا رائعاً وفاز على فريق المقاصة بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، باستاد الجيش ببرج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز، أرتفع رصيد الأهلى بعد الفوز العريض على الفريق الفيومي إلى 30 نقطة ويصعد للمركز الثالث وله 5 مباريات مؤجلة ، فيما توقف رصيد المقاصة عند 30 نقطة ويبقي في المركز الرابع وله مباراة مؤجلة، ويرصد التقرير التالي أبرز ما قدمته صفقات الأهلى الجديدة فى المباراة :

ياسر إبراهيم

ظهر ياسر إبراهيم مدافع الأهلى الجديد، بمستوى ملفت فى الظهور الثاني له بقميص الأهلى بعد انتقاله من سموحة خلال الميركاتو الشتوى الجاري، وظهر التناغم بين ياسر إبراهيم وزميله محمد هاني فى قلب الدفاع الأحمر، خلال مواجهة المقاصة رغم مشاركتهما للمرة الأولى سوياً.

حمدي فتحي

لفت حمدي فتحى لاعب الأهلى الجديد القادم من إنبي الأنظار اليه، بعد ظهوره بمستوى طيب فى الوسط الأحمر سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي حتى خروجه مستبدلاً.

حسين الشحات

أحرز حسين الشحات الهدف الأول له بقميص الأهلى فى في مباراة مصر المقاصة ضد الأهلي في الدقيقة الثالثة بمواجهة الفريق الفيومي ،ورفض اللاعب الاحتفال بأول أهدافه مع الفريق الأحمر فى مرمى ناديه السابق.

ولعب القدر دور البطولة في الربط بين الشحات وأبو تريكة بعد أن افتتح الشحات رحلته مع الاهداف الاهلاوية بنفس السيناريو الذي نفذه الساحر أبو تريكة، ففي 13 فبراير 2004 نجح محمد أبو تريكة نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق هدفه الأول مع الفريق الأحمر فى شباك الترسانة ناديه القديم فى أول مباراة يلعبها بالقميص الأحمر .

بدأ الماجيكو حياته الكروية باللعب مع نادى الترسانة كناشئ ثم انتقل إلى الفريق الأول للنادى واستطاع الصعود به إلى الدورى الممتاز ولعب معهم 4 مواسم، ثم انتقل إلى الأهلى واستطاع إحراز سلسلة من البطولات والإنجازات المتتالية محليًا وعالميًا، أبرزها برونزية كأس العالم للأندية عام 2006، حيث حقق لقب هدّاف البطولة وقتها، بالإضافة إلى 5 بطولات دورى أبطال أفريقيا أعوام: 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و4 كأس السوبر الأفريقى، كما أحرز أيضًا 7 بطولات دورى و3 كؤوس و4 كؤوس سوبر محلية مع النادى الأهلى.

وفى عام 2012 انتقل إلى بنى ياس الإماراتى على سبيل الإعارة، حيث أحرز معهم بطولة الخليج للأندية لكرة القدم ثم عاد مرة أخرى إلى الأهلى عام 2013، واستطاع إحراز بطولة دورى أبطال أفريقيا 2013 للمرة الخامسة له مع الأهلى، وبعد انتهاء البطولة أعلن اعتزاله الساحرة المستديرة.

رمضان صبحي

أحرز رمضان صبحى الهدف الثالث للأهلى في الدقيقة 76 في مباراة مصر المقاصة ضد الأهلي، وجاء الهدف بعد تدخل عفيجي مطابق للقب اللاعب العائد من الاحتراف فى انجلترا مع مدافعى المنافس ليخطف الكرة ويحولها بكعبه داخل الشباك.