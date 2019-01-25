مصراوي - كتب - محمد همام:
شن تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، ورئيس هيئة الترفيه بالسعودية، هجومًا شرسًا على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.
آل الشيخ قال في تصريحات عبر شاشة "النهار": "لم ولن يحصل أي تواصل مع مجلس إدارة الأهلي، ولم ولن أعرض على الأهلي أي لاعب، وكل ما تردد عن عرضي كينو وأفشة للأهلي غير صحيح".
وأضاف: "لم أتلق أي اتصال من جانب الأهلي، وقد يوجد علاقة مع مجلس إدارة الأهلي مستقبلاً بشرط رحيل المجلس الحالي وتواجد مجلس جديد".
وتابع آل الشيخ تصريحاته النارية: "كان يوجد اتصالات من بعض الأشخاص المقربين من...
كانت هذه تفاصيل خبر آل الشيخ يطلق 5 رصاصات على الخطيب ويهدد التوأم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.