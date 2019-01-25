آل الشيخ يطلق 5 رصاصات على الخطيب ويهدد التوأم

مصراوي - كتب - محمد همام:

شن تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، ورئيس هيئة الترفيه بالسعودية، هجومًا شرسًا على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

آل الشيخ قال في تصريحات عبر شاشة "النهار": "لم ولن يحصل أي تواصل مع مجلس إدارة الأهلي، ولم ولن أعرض على الأهلي أي لاعب، وكل ما تردد عن عرضي كينو وأفشة للأهلي غير صحيح".

وأضاف: "لم أتلق أي اتصال من جانب الأهلي، وقد يوجد علاقة مع مجلس إدارة الأهلي مستقبلاً بشرط رحيل المجلس الحالي وتواجد مجلس جديد".

وتابع آل الشيخ تصريحاته النارية: "كان يوجد اتصالات من بعض الأشخاص المقربين من...