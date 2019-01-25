أول رد فعل من تركي آل الشيخ بعد تعادل بيراميدز مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

صرح تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز بأنه طالب بتسجيل 3 أهداف في مواجهة الزمالك وهو ما تحقق، وأشاد بالمستوى الفني للمباراة.

وقال آل الشيخ في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "قلت لن أقبل أقل من ٣ أهداف وحصل.. وقلت بشجع الزمالك في الماتش وكانت مباراة حلوة."

وتعادل بيراميدز مع مضيفه الزمالك بنتيجة 3-3 في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة للدوري الممتاز على استاد بتروسبورت.

واستطاع الزمالك من خلال التعادل أن يحافظ على فارق النقاط الثلاث مع ثاني مركز الترتيب ليستمر في حماية صدارته للدوري الممتاز.