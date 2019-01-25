محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365
صرح تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز بأنه طالب بتسجيل 3 أهداف في مواجهة الزمالك وهو ما تحقق، وأشاد بالمستوى الفني للمباراة.
وقال آل الشيخ في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "قلت لن أقبل أقل من ٣ أهداف وحصل.. وقلت بشجع الزمالك في الماتش وكانت مباراة حلوة."
وتعادل بيراميدز مع مضيفه الزمالك بنتيجة 3-3 في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة للدوري الممتاز على استاد بتروسبورت.
واستطاع الزمالك من خلال التعادل أن يحافظ على فارق النقاط الثلاث مع ثاني مركز الترتيب ليستمر في حماية صدارته للدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر أول رد فعل من تركي آل الشيخ بعد تعادل بيراميدز مع الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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