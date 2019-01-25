حسام حسن يرد على "سباب جماهير الزمالك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

علق حسام حسن المدير الفني لبيراميدز، على مباراة فريقه أمام الزمالك التي أقيمت مساء الخميس، في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة بالدوري، وانتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

وقال حسام في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، إنه يحب جماهير الأهلي والزمالك رغم ما يتعرض له من سباب: "جماهير الأهلي والزمالك فوق دماغي رغم شتيمتي بالأب والأم".

وأوضح أن الزمالك الأكثر استقرارًا نظرًا لانسجام اللاعبين، وهو ما يفتقده بيراميدز، الذي لم يقم بفترة إعداد وتم تغيير 3 مدربين منذ بداية الموسم.

وأكمل: "ما نقوم به صعب لأي مدير فني، نحاول إحداث الانسجام بين اللاعبين القدامى والجدد وسط مباريات الموسم".

وأكد حسن، أنه بحث عن المكسب في مباراة الزمالك، رغم عدم وجود دعم جماهيري، في الوقت الذي حضر فيه جمهور الزمالك بملعب المباراة.

وبتعادل الزمالك وبيراميدز، حافظ الفريق الأبيض على تصدره لمسابقة الدوري برصيد 42 نقطة، فيما بقي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 39 نقطة.