البدري يتحدث عن.. عودته للتدريب.. لاعب أعجبه من الزمالك.. وتشجيع الأهلي لبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة -

قال حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، إن مباراة فريقه أمام الزمالك كانت ممتعة؛ حيث لعب الفريقان لتحقيق الفوز.

وكان بيراميدز قد نجح في خطف التعادل أمام الزمالك بثلاثة أهداف لكل منهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن مؤجلات الدوري.

وتابع البدري، في تصريحات لإذاعة أون سبورت: "حاليًا لا أفكر في العودة للتدريب وأتمني نجاح تجربة المنصب الجديد مع بيراميدز وصناعة إنجازات قبل التفكير في العودة للتدريب من جديد".

وقال رئيس بيراميدز:"كل التحية لبيراميدز الذي لعب أمام فريق بتاريخ وقوة الزمالك كما أن الصفقات الجديدة مثل خربين قدمت مردودًا جيدًا ومع الوقت ستنسجم أكثر مع الفريق وكذلك الأداء نحو الأفضل وكذلك فرجاني ساسي أكثر لاعب أعجبني من الزمالك".

وأشار البدري، إلى أن فريقه يقع في مكان جيد بجدول الدوري؛ حيث حقق نتائج طيبة رغن أنه فريق تكون خلال شهور قليلة، مضيفًا:"عدم الهزيمة من الزمالك شئ جيد مع إننا كنا نتمنى الفوز لأنها كانت ستساعدنا في خططنا للمنافسة القوية علي الدوري وما يقدمه بيراميدز سيشجع فرق كثيرة تحذو حذونا في الصراع على القمة".

واسترسل مسؤول بيراميدز:"من انتقدني بسبب مطالبتي تشجيع جماهير الأهلي هو حر في رأيه ولكن هناك من استوعب الفكرة وكان مؤيد لها وأنا أحترم جميع الأراء.. الضغط واقع بالفعل على الثلاثة فرق التي تنافس للفوز بالدوري".

وأتم حديثه بالإشارة إلى أن الأهلي قادم بقوة للمنافسة على الدوري، مضيفًا:"هو نادي كبير وعظيم وسعيد من أجله وفوزه على المقاصة سيعطيه دفعة وثقة في طريق استعادة بريقه".