محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
صرح طارق سليمان المدرب العام لنادي بيراميدز أن الفريق أصبح مكتمل بعد التعاقد مع العناصر الجديدة التي انضمت للفريق، مشيرًا إلى أن إلقاء كرة من خارج الملعب لمنع هجمة للفريق شيء لا يجب أن يصدر من فريق بحجم الزمالك.
وقال سليمان خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الفريق اكتمل في الوقت الحالي بعد الصفقات التي تعاقدنا معها، وفي الفترة المقبلة سنكون أفضل وسننافس الأهلي والزمالك على الفوز بالبطولات."
وتابع: "عمر خربين قدم مباراة رائعة وظهر بشكل جيد، وفي الفترة المقبلة سيندمج مع الفريق بشكل، أما بينافينتي فقد انضم للفريق في وقت متأخر وكان من الصعب أن نبدأ به لكن بالتأكيد سيظهر الفريق بشكل أفضل."
وتحدث عن واقعة طرد حسام حسن المدير الفني للفريق: "حسام حسن تعرض للطرد بسبب الاعتراض على إحدى الكرات والأمر لم يكن يستدعي اخراجه من الملعب لكننا نلتزم بقرارات الحكام."
ورفض المدرب العام لبيراميدز سلوك أحد العناصر الذي قام بإلقاء كرة داخل الملعب أثناء انطلق كينو بالكرة في هجومة مرتدة، موضحًا أنه خطأ ما كان يجب أن يخرج من الزمالك.
واختتم قائلًا: "إلقاء الكرة داخل الملعب أثناء انطلاق كينو بالكرة في هجمة مرتدة شيء خطأ لا يجب أن يصدر من فريق كبير مثل الزمالك."
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب بيراميدز: ما حدث لإيقاف هجمة كينو لا يناسب فريق كبير كالزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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