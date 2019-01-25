في مباراة نارية.. بيراميدز يتعادل مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

تعادل بيراميدز مع الزمالك بثلاثية لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن مؤجلات الجولة السادسة من بطولة الدوري.



شهد الشوط الأول بداية حماسية من قبل الفريقين؛ حيث تقدم فرجاني ساسي سريعًا للزمالك بتصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك المهدي سليمان في الدقيقة 8.



ليتبادل الفريقان السيطرة على الكرة حتى تعادل إيرك تراوري لبيراميدز في الدقيقة 15، ثم تقدم كينو لفريقه في الدقيقة 37 بعد عرضية رائعة أرسلها له عبد الله السعيد من يمين منطقة جزاء الزمالك.



وفي الدقيقة 39 ألغى حكم المباراة هدفًا للزمالك سجله عمر السعيد بعد عرضية رائعة من عبد الله جمعة ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل قبل أن يتعادل محمود علاء في الدقيقة 42 للزمالك برأسيه بعد تمريرة رائعة من إبراهيم حسن من يمين منطقة جزاء بيراميدز.

وجاء الشوط الثاني أكثر إثارة رغم تسجيل كل فريق هدف فقط خلاله.



فبدأ حسام حسن الشوط بالدفع بعمر جابر ثم استبدل مجدي قفشة وأشرك بدلاً منه صفقة بيراميدز الجديدة البيروفي كريستيان بينافينتي.



ووسط سيطرة متبادلة من الفريقين أرسل محمود عبد المنعم "كهربا" ركنية أسكنها فرجاني ساسي هدفًا برأسه في الدقيقة 65.



وفي الدقيقة 76 من عمر اللقاء طرد لالحكم إبراهيم حسن المدير الفني لبيراميدز بحجة الاعتراضات قبل أن يشهر البطاقة الصفراء الثانية لعبد الله جمعة في الدقيقة 69 بداعي لمس الكرة بيده ليُكمل الزمالك المباراة بـ 10 لاعبين.



وبعد طرد عبد الله جمعة بـ 4 دقائق دفع جروس بالمدافع محمد عبد السلام بدلاً من الظهير الأيمن إبراهيم حسن لمحاولة سد ثغرة الطرد قبل أن يطرد الحكم حسام حسن المدير الفني لبيراميدز لكثرة اعتراضاته هو الأخر.



وفي الدقيقة 80 دفع جروس بعنتر لتنشيط الخط الهجومي بدلاً من محمد إبراهيم، ليجد إبراهيم حسن نفسه مضطرًا للدفع بناصر منسي بدلاً من إيريك تراوري الذي بدى عليه التأثر بإصابة خلال خروجه.



وفي الدقيقة 85 تعادل عمر خربين لبيراميدز ليخرج اللقاء بثلاثية لكل فريق.

ومع انتهاء المباراة بالتعادل رفع الزمالك رصيد للنقطة 42 مستمرًا في صدارة الدوري، بينما رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 39 في المركز الثاني.