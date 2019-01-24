الأهلي يُكرر إعارة المتمرد لأحد أندية السعودية

قال نادي “أحد” الناشط في الدوري السعودي للمحترفين، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، بأنه تمكن من استعارة الدولي المصري السابق “مؤمن زكريا” حتى نهاية الموسم الجاري من النادي الأهلي المصري.

ولم تفصح إدارة نادي “أحد” عن القيمة المالية للصفقة أو بنود التعاقد الذي يُعيد مؤمن زكريا للدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي خلال الميركاتو الشتوي، حيث سبق له اللعب لنادي أهلي جدة على سبيل الإعارة الموسم الفارط.

وأوضح النادي السعودي قائلاً “أنهت الإدارة إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط (مؤمن زكريا) بنظام الإعارة إلى نهاية الموسم”.

وكانت تقارير إعلامية مصرية وسعودية أشارت إلى أن الصفقة كلفت “أحد” ما يقرب من الـ 200 ألف دولار.

ويتذيل “أحد” ترتيب الدوري السعودي في المركز السادس عشر، برصيد 6 نقاط بعد 16 جولة، ويسعى من خلال تعزيز صفوفه بعدة صفقات خلال الميركاتو الشتوي الحالي، لتحسين وضعيته والنجاة من الهبوط.

وتعاقد النادي مع أربعة لاعبين سعوديين هم “إسماعيل المغربي وماجد هزازي ومحمد مجراشي وصقر عطيف”، بالإضافة إلى الجزائري كارل مدجاني ولتونسي غازي عبد الرازق.

ويعد زكريا صاحب الـ 30 عامًا، من أبرز لاعبي الوسط المهاجم في الكرة المصرية بالسنوات الخمس الأخيرة، إلا أن مستواه تراجع بشكل كبير لعدة أسباب من بينها التمرد على إدارة الأهلي في أمور تمديد تعاقده ولكثرة جلوسه على دكة البدلاء.

ولعب مؤمن لأندية الإنتاج الحربي والمصري البورسعيدي وإنبي والزمالك والأهلي، في مصر، كما لعب لأهلي جدة السعودي لمدة 5 أشهر بالموسم الماضي بهدف استعادة مستواه والمشاركة في مونديال 2018 إلا أن محاولته بأت بالفشل وخسر مكانه في تشكيلة هيكتور كوبر أمام محمود كهربا وعمرو وردة ورمضان صبحي.