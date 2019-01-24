اونلاين | لايف .. مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر | كورة ستار | كورة اون لاين HD

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يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي وتوتنهام الخميس 24/1/2019 في كأس الرابطة الإنجليزية، حيث يحل فريق توتنهام هوتسبير ضيفاً على نظيره فريق تشيلسي في إطار منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، وتُقام مباراة تشيلسي وتوتنهام في يوم الخميس الموافق 24 يناير 2019، على أرضية ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وتُنقل مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال موقع الخليج 365 الرياضي لنقل المباريات، ويدخُل فريق تشيلسي المباراة ساعياً لحجز مقعده في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، فيما يسعى فريق توتنهام هوتسبير لمحاولة تحقيق الهدف ذاته بعد فوزه ذهاباً بهدف نظيف.

وسنقدم لكم الآن في هذا التقرير موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة للمباراة وأيضاً آخر استعدادات الفريقين قبل المباراة المرتقبة بينهما يوم الخميس.

آخر استعدادات تشيلسي لمُباراة توتنهام الخميس في كأس الرابطة الإنجليزية: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير الخميس 24/1/2019 في كأس الرابطة الإنجليزية

تابع لايف مباراة تشيلسي وتوتنهام مباشر، حيث يدخل فريق تشيلسي مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق توتنهام هوتسبير، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز الرابع في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 47 نقطة بعد مرور أول 23 جولة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي أول 23 جولة خاضها فريق تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، نجح فريق تشيلسي في تحقيق الانتصار في أربعة عشر مباراة، وفي مقابل ذلك تعرض فريق تشيلسي إلى الخسارة في أربع مباريات أخرى، بينما سقط فريق تشيلسي في فخ التعادل في خمس مباريات أخرى.

ومن الناحية التهديفية في أول 23 جولة خاضها فريق تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، نجح فريق تشيلسي في تسجيل 40 هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق تشيلسي 19 هدفاً حتى هذه اللحظة من عمر الموسم.

آخر إِستعدادات توتنهام هوتسبير قبل ملاقاة تشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية الخميس:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي وتوتنهام

مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر، وسوف يدخل فريق توتنهام هوتسبير مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق تشيلسي، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 51 نقطة بعد مرور أول 23 جولة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي أول 23 جولة خاضها فريق توتنهام هوتسبير في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، نجح فريق توتنهام هوتسبير في تحقيق الانتصار 17 مباراة، وفي مقابل ذلك تعرض فريق توتنهام هوتسبير إلى الخسارة في 6 مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق توتنهام هوتسبير في فخ التعادل في أي مباراة على الإطلاق.

ومن الناحية التهديفية في أول 23 جولة خاضها فريق توتنهام هوتسبير في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، نجح فريق توتنهام هوتسبير في تسجيل 48 هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق توتنهام هوتسبير 23 هدفاً حتى هذه اللحظة من عمر الموسم.

موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام الخميس في كأس الرابطة الإنجليزية: والقنوات الناقلة لمُباراة تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة تشيلسي وتوتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية في يوم الخميس الموافق 24 يناير 2019، على أرضية ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الخميس، في تمام الساعة:

الحادية عشر إلا ربع مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الخميس: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

العاشرة إلا ربع مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وتوتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية الخميس: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي

بث مباشر مباراة تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير في كأس الرابطة الإنجليزية، حيث تُذاع المباراة في كأس الرابطة الإنجليزية في يوم الخميس عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

حيث تُذاع مباراة تشيلسي وتوتنهام على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة بي إن سبورت الثانية المشفرة HD، إضافة إلى موقع Bein Connect عبر شبكة الإنترنت، فيما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق حسن العيدروس.