بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

الزمالك "أرشيفية" القاهرة - بوابة الوفد تقدم بوابة الوفد خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك وبيراميدز والتي ستنطلق في تمام الثامنة مساءً على ملعب ستاد بتروسبورت والمؤجلة من الجولة التاسعة للدوري الممتاز. بتروسبورت والمؤجلة من الجولة التاسعة للدوري الممتاز. ويتصدر الفارس الأبيض جدول مسابقة الدوري المصري، برصيد ٤١ نقطة بعد أن خاض ١٦ مباراة، فاز في ١٣ مناسبة وتعادل في مواجهتين وتعرض للخسارة في لقاء وحيد. شاهد المباراة من هنا ..

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