اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدورى الممتاز (بث مباشر)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدورى الممتاز (بث مباشر) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينقل لكم الخليج 365 بث مباشر، لمباراة الزمالك مع نظيره بيراميدز، فى المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة بمسابقة الدورى على استاد بتروسبورت.

الزمالك يدخل اللقاء ولديه فى جعبته 41 نقطة، متصدرًا جدول مسابقة الدوري، بعدما خاض 16 مباراة فاز في 13 وتعادل فى 8 وخسر مباراة واحدة، وبفارق 3 نقاط عن بيراميدز الذى يحصد 38 نقطة ويحتل المركز الثانى، بعدما خاض 19 مباراة فاز فى 10، وتعادل فى 2، وخسر مباراة واحدة .

وفي حالة فوز بيراميدز سيحتل صدارة الدوري المصري بنفس رصيد الزمالك، لكن فارق الأهداف سيكون في صالح الزمالك، بينما سيتفوق الفريق الأزرق في المواجهات المباشرة.

أما في حالة فوز الزمالك فسيطير الأبيض بصدارته ويُبعد بيراميدز تماماً عن المنافسة، حيث سيتجمد رصيده عند 38 نقطة من 20 مباراة ليُصبح بعيداً عن اللقب الأول المنشود.

تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز طالب لاعبي فريقه بضرورة تحقيق الفوز بثلاثة أهداف على الزمالك، ووعد بمكافآت استثنائية مثل التي منحها للاعبين بعد الفوز على الأهلي حامل اللقب.

كما أعلن بيراميدز عن صفقتين من العيار الثقيل بالتعاقد مع النجم السوري عمر خربين، واللاعب البيروفي كريستيان بينافينتي، وسط تكهنات باحتمالية إضافة صفقة جديدة قبل المباراة بساعات.

ويسعى بيراميدز لاستثمار فوزه على النادي الأهلي في أول مواجهة ضد أهل القمة هذا الموسم، لتحقيق فوز مماثل على الزمالك المتصدر من أجل رفع الحالة المعنوية للاعبيه والمشاركة في الصدارة ولو مؤقتاً.

ومن جانبه قام رئيس نادي الزمالك بمنح لاعبيه المكافآت والمستحقات المتأخرة قبل المباراة، وطالبهم بضرورة تحقيق الفوز على بيراميدز وعدم النظر للنادي الأهلي، معتبراً أن المنافس على اللقب ليس حامله في الموسم الماضي.

وسيقاتل الفريق الأبيض من أجل الدفاع عن حلم اللقب الثالث عشر الذي أصبح أقرب من أي وقت مضى، وسيصير أقرب بكثير لو نجح رجال جروس في التفوق على نظرائهم في فريق حسام حسن.

وعلى الجهة الأخرى يترقب النادي الأهلي سقوط الزمالك الثاني هذا الموسم بالخسارة، أو التعادل من أجل الاقتراب من القمة، وفي حالة خسارة بيراميدز سيكون الأحمر مستفيداً بالاقتراب أكثر من المركز الثاني.

ومن المقرر أن يحرس مرمى الفريق الأبيض عماد السيد بدلاً من محمود جنش الذى تم إيقافه لحصوله على 3 إنذارات خلال مباريات الفريق الماضية، وطلب جروس المدير الفنى للفريق من عماد السيد ضرورة التركيز والهدوء وعدم الرهبة من الخصم، وأن يقدم كل ما لديه ليعبر عن نفسه أمام الجماهير البيضاء، حتى يثبت أحقيته في المنافسة على حراسة عرين الزمالك .

ويغيب عن الزمالك أيضا يوسف أوباما بسبب الإيقاف ، ليختار المدير الفنى بين الثلاثي مصطفي فتحى ومحمود عبد العزيز زيزو ومحمد إبراهيم كبديلا لأوباما.

من المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة

خط الوسط : طارق حامد وفرجاني ساسى ومحمد إبراهيم وإبراهيم حسن ومحمود كهربا.

خط الهجوم: عمر السعيد.

ومن المتوقع يبدأ فريق بيراميدز اللقاء بقيادة مديره الفني حسام حسن بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى : أحمد الشناوي

خط الدفاع: إيريك تراوري ، علي جبر ، أحمد أيمن منصور ، رجب بكار

خط الوسط : نبيل دونجا ، محمد مجدي قفشة ، محمد فاروق ، عبد الله السعيد ، كينو.

خط الهجوم: عمر خربين.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الخميس

تُقام مباراة الزمالك وبيراميدز في الثامنة من مساء اليوم الخميس على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

تُذاع مباراة الزمالك وبيراميدز عبر قناتي "أون سبورت والنايل سبورت" بالإضافة إلى القناة الثانية الأرضية.