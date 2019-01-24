اونلاين | بث مباشر مباراة الاهلي والمقاصة اليوم الدوري المصري الممتاز يلا شوت

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بث مباشر مباراة الاهلي والمقاصة اليوم الدوري المصري الممتاز يلا شوت

يخوض النادي الأهلي اليوم أحد مبارياته المؤجلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يستضيف فريق مصر المقاصة اليوم النادي الأهلي في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، تأتى مباراة الأهلي ومصر للمقاصة ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الأهلي اليوم في مباراته ضد المقاصة ظهور عدد من الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي الأهلي في يناير الجاري وأبرزهم اللاعب حسين الشحات ورمضان صبحي العائد على سبيل الإعارة من الدوري الانجليزي، فيما يلي سنعرض عليكم تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة مصر المقاصة فتابعونا

بث مباشر مباراة الاهلي والمقاصة اليوم الدوري المصري الممتاز يلا شوت

التشكيل الرسمي للنادي الأهلي

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل النادي الأهلي الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام فريق مصر للمقاصة والذي يتكون من

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم نيدفيد – محمد هاني – ياسر إبراهيم – علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – ناصر ماهر – رمضان صبحي – حسين الشحات.

خط الهجوم: جونيور أجاي.

بث مباشر مباراة الاهلي والمقاصة اليوم الدوري المصري الممتاز يلا شوت

الدوري المصري

يدخل النادي الأهلي مباراة مصر المقاصة محتلا المركز الخامس في مسابقة الدوري المصري الممتاز بعد لعب أربعة عشر مباراة حقق الانتصار في ثماني مباريات فيها وتعادل في ثلاث لقاءا وتلقى الهزيمة في ثلاث لقاءات، أما نادي مصر للمقاصة يبدأ اللقاء وفي رصيده ثلاثون نقطة حققها بعد لعب 18 مباراة انتصر في تسع لقاءات وهزم في ستة وتعادل في ثلاث مباريات.

بهذا نكون قد انتهينا من تقديم تشكيل الأهلي اليوم في مباراة مصر للمقاصة وسنوافيكم متابعينا بنتيجة المباراة فور انتهائها