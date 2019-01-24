شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء قرعة كوبا أمريكا الـ 48 اليوم في "ريو دي جانيرو" والان مع التفاصيل

الخليج 365- تقام قرعة بطولة كوبا أمريكا 2019، اليوم الخميس، بالمدينة البرازيلية "ريو دي جانيرو"، أو مدينة "نهر يناير والجمال" كما يطلق عليها أهلها، حيث تستضيف البرازيل فعاليات النسخة الـ 46 من منافسات البطولة خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 7 يوليو المقبلين.

ويشارك في النسخة الـ 46 للبطولة 12 دولة منهم الـ 10 أعضاء الاتحاد القاري وهم، الأرجنتين، وبوليفيا، والبرازيل (الدولة المضيفة)، وتشيلي ( حامل اللقب الحالي)، كولومبيا، والإكوادور، باراغواي، بيرو، الأوروغواي، فنزويلا، بالإضافة إلى دعوة اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "الكونميبول" لمنتخبي اليابان وقطر.

ومن المقرر أن يحضر حفل القرعة عددٌ من نجوم الكرة فى أمريكا الجنوبية، مثل رونالدينيو وزيكو وكافو وخافيير زانيتى نجم كرة القدم السابق.

وستقام البطولة هذا العام في 5 مدن برازيلية، تستوعب فعاليات البطولة وهي، بيلو هوريزونتى وبورتو أليجرى وريو دى جانيرو وسالفادور وساو باولو.

ومن المقرر أن تفتتح البطولة على ستاد " مورومبي" في مدينة "ساو باولو"،

وستقام المباراة النهائية على ستاد "ماراكانا" في مدينة "ريو دى جانيرو".

يذكر أنه كان من المقرر أن تستضيف تشيلي بطولة كوبا أمريكا في 2019، و البرازيل في 2015؛ وذلك حسب سياسة الكونمبيول في التناوب على الدورات التي تعقد بالترتيب الهجائي.

إلا أن استضافة البرازيل لتنظيم كأس القارات 2013، وكأس العالم لكرة القدم 2014، والألعاب الأولمبية الصيفية 2016، جعلتها تقرر عدم استضافة بطولة كوبا أمريكا 2015. وناقش اتحادي البرازيل وتشيلي لكرة القدم فكرة التبديل حول ترتيب استضافة بطولتي عام 2015 و2019، ووافق الكونمبيول على هذا الاتفاق في عام 2012.

يذكر أن منتخب تشيلي لكرة القدم هو الحامل للقب الحالي لبطولة كوبا أمريكا.