الان تتابع مشاهدة مباراة فيتنام واليابان بث مباشر في دور ربع النهائي لـكأس آسيا 2019 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابوظبي- الخليج 365:

تخوض فيتنام بجيلها الذهبي الشاب وبقيادة “العم بارك” أهم مباراة في تاريخها عندما تواجه اليابان اليوم الخميس الموافق 24-1-2019 في استاد آل مكتوم في دبي في الدور ربع النهائي لكأس آسيا 2019 لكرة القدم.

مشاهدة مباراة فيتنام واليابان بث مباشر في دور ربع النهائي لـكأس آسيا 2019

ولم يسبق لفيتنام التي تشارك في كأس آسيا للمرة الثانية بمنتخبها الموحد بعد نسخة 2007 التي استضافتها بمشاركة اندونيسيا وماليزيا وتايلاند أن لعبت في ثاني دور إقصائي بالبطولة، بعدما خرجت من ربع نهائي تلك النسخة (أول دور إقصائي آنذاك) بالخسارة أمام منتخب العراق الذي أحرز اللقب لاحقا صفر-2.

مشاهدة مباراة فيتنام واليابان بث مباشر في دور ربع النهائي لـكأس آسيا 2019

لكن بعد 12 عاما، بإمكان المنتخب المعروف باسم التنين الذهبي أن يحلم بأن يحقق ثاني فوز كبير في البطولة، بعد الأول الذي جاء على حساب الأردن بركلات الترجيح في دور الـ16، عندما يواجه اليابان على نفس الملعب الذي شهد الأحد الماضي انجازه التاريخي.

مشاهدة مباراة فيتنام واليابان بث مباشر في دور ربع النهائي لـكأس آسيا 2019

وقال حارس مرمى فيتنام دانغ فان لام الذي تألق أمام الأردن وتصدى لركلة ترجيح مانحا الأفضلية لزملائه في حسم النتيجة 4-2، “صنعنا تاريخا مميزا لكرة القدم الفيتنامية، لذلك نحن سعداء للغاية.

مشاهدة مباراة فيتنام واليابان بث مباشر في دور ربع النهائي لـكأس آسيا 2019

أما مدافع فيتنام تيان دونغ الذي سجل ركلة الترجيح الحاسمة لبلاده، فأكد شعرت بأنني قدمت معجزة للمنتخب والشعب الفيتنامي.

مشاهدة مباراة فيتنام واليابان بث مباشر في دور ربع النهائي لـكأس آسيا 2019

وبإمكان فيتنام، المتأهلة إلى دور الـ16 كرابع أفضل منتخب يحتل المركز الثالث في دور المجموعات، أن تحلم بتحقيق المزيد من المعجزات أمام اليابان رغم أن مباراتها الوحيدة معها في كأس آسيا انتهت لصالح الأخيرة 4-1 في نسخة 2007.

مشاهدة مباراة فيتنام واليابان بث مباشر في دور ربع النهائي لـكأس آسيا 2019

ومنذ تعيين الكوري الجنوبي بارك هانغ- سيو مدربا لفيتنام في 29 سبتمبر 2017، أصبح بإمكان كرة القدم في البلاد الواقعة جنوب شرق آسيا ان تحول أحلامها إلى حقيقة.

مشاهدة مباراة فيتنام واليابان بث مباشر في دور ربع النهائي لـكأس آسيا 2019

ونجح سيو (60 عاما) في قيادة منتخب تحت 23 سنة في كانون الثاني/يناير 2018 إلى نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يخسر أمام أوزبكستان 1-2، والى نيل المركز الرابع في دورة الألعاب الآسيوية (آسياد اندونيسيا 2018)، وهو بدوره انجاز غير مسبوق.

مشاهدة مباراة فيتنام واليابان بث مباشر في دور ربع النهائي لـكأس آسيا 2019

وكانت قمة نجاحات “العم بارك” كما يطلق عليه في فيتنام، قيادة فريقه في ديسمبر الماضي إلى لقبه الثاني بعد الأول في 2008 في بطولة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بتخطيه غريمه الإقليمي ماليزيا في النهائي 3-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، مفجرا فرحة غير مسبوقة في البلاد.

مشاهدة مباراة فيتنام واليابان بث مباشر في دور ربع النهائي لـكأس آسيا 2019

ورفعت الجماهير المحتفلة في العاصمة هانوي في مشهد نادر أعلام كوريا الجنوبية، اعترافا بفضل مدربها في نقل كرتها من مكان إلى آخر.

مشاهدة مباراة فيتنام واليابان بث مباشر في دور ربع النهائي لـكأس آسيا 2019

ولطالما التصقت بكرة القدم الفيتنامية فضائح المراهنات على نتائج المباريات، وأوقف الاتحاد الآسيوي في 2015 تسعة لاعبين من فريق فيساي نينه بينه المحلي مدى الحياة، بتهمة التآمر مع شركة مراهنات للتفريط في نتيجة مباراة في كأس الاتحاد الأسيوي.

مشاهدة مباراة فيتنام واليابان بث مباشر في دور ربع النهائي لـكأس آسيا 2019

وأصبح بإمكان فيتنام أن تفتخر بكرة القدم فيها الآن بعد سنوات من تهم الفساد التي كانت تطاردها، وذلك بفضل العمل الفني الكبير للمدرب سيو الذي اعتمد في إستراتيجيته على جيل ذهبي موهوب، بدأ انجازاته بالتأهل لأول مرة إلى كأس العالم للشباب 2017 في كوريا الجنوبية، وتابعها بكأس آسيا تحت 23 سنة ودورة الألعاب الآسيوية و”الآسيان”.

مشاهدة مباراة فيتنام واليابان بث مباشر في دور ربع النهائي لـكأس آسيا 2019

ويتواجد حاليا في تشكيلة فيتنام عشرة لاعبين ممن سبق لهم اللعب في مونديال الشباب 2017، ومن بينهم نغوين كوانغ هاي (21 سنة) والذي احتل المركز الثاني في ترتيب هدافي كأس آسيا تحت 23 سنة 2018 برصيد خمسة أهداف.

مشاهدة مباراة فيتنام واليابان بث مباشر في دور ربع النهائي لـكأس آسيا 2019

ويعرف هاي باسم “ميسي فيتنام” بسبب ذكاء تمريراته وإتقانه للركلات الحرة، وهو سيشكل مع كونغ فيونغ نغوين صاحب هدفين من أصل الأهداف الخمسة التي سجلها منتخب بلاده في النسخة الحالية لكأس آسيا، نقطة الثقل الهجومي أمام اليابان التي لم تقدم حتى الآن أداء مقنعا يخولها الفوز بلقبها الخامس.

مشاهدة مباراة فيتنام واليابان بث مباشر في دور ربع النهائي لـكأس آسيا 2019

على الجانب الآخر حققت اليابان انتصارات باهتة في دور المجموعات بالفوز على تركمانستان وعمان وأوزبكستان بفارق هدف وحيد، ثم قدمت عرضا مثيرا للتساؤلات أمام السعودية في دور الـ16 رغم فوزها بهدف مبكر للمدافع تاكيهيرو تومياسو، حيث خسرت الاستحواذ لصالح “الأخضر” بنسبة وصلت إلى 76.3 %، وهو شيء لا يليق ببطل آسيا أربع مرات (1992 و2000 و2004 و2011).

مشاهدة مباراة فيتنام واليابان بث مباشر في دور ربع النهائي لـكأس آسيا 2019

ولكن ذلك لا يبدو مقلقا لمدرب اليابان هاجيمي مورياسو الذي بدا سعيدا بعد المباراة، وهنأ لاعبيه على الفوز “المهم جدا على السعودية أقوى الفرق في آسيا”، مبديا احترامه لمنافسه المقبل في ربع النهائي.

مشاهدة مباراة فيتنام واليابان بث مباشر في دور ربع النهائي لـكأس آسيا 2019

وقال مورياسو “منتخب فيتنام يملك دفاعا قويا وسرعة ارتداد من الدفاع للهجوم ويلعبون بنفس الأسلوب، ونود أن نلعب (أمامهم) بشكل جيد ويكون لدينا دفاع صلب أيضا أمام فريق يضم العديد من المواهب في الهجوم، ويجب أن نعي ذلك جيدا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

مشاهدة مباراة فيتنام واليابان بث مباشر في دور ربع النهائي لـكأس آسيا 2019

موعد مباراة فيتنام واليابان والقنوات الناقلة

المباراة : فيتنام ضد اليابان ربع النهائي كأس آسيا 2019 المباراة رقم 45

الملعب: استاد آل مكتوم بنادي النصر

الحكم: محمد عبدالله حسن محمد

الموعد: اليوم الخميس الموافق 24-1-2019 في تمام الساعة الواحدة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة:

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