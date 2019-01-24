انت الان تتابع شركة عالمية تكشف لغز اختفاء محمد صلاح (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٤ يناير ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ ص

محمد صلاح

يبدو أن لغز اختفاء النجم المصري محمد صلاح، في طريقه للحل، بعدما نشرت الصفحة الرسمية لشركة الشحن العالمية DHL، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو يشير إلى قدرتها على توصيل الجمهور لنجم ليفربول. محمد صلاح أغلق جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، دون الكشف عن أسباب ذلك، رغم امتلاكه ملايين المتابعين حول العالم، بعد تألقه مع الريدز، ليثير التساؤلات ماذا يقصد الفرعون بتصرفه؟ وعلقت الصحيفة المختصة بأخبار ناديه «ليفربول إيكو»: (مُبهم جدًا.. «التواصل» و«الحقيقى»؟ هل نتحدث عن اتهامه بالتمثيل هنا؟ من يعلم... أي أفكار؟).

في البداية فسّر البعض آخر تغريدة لصلاح أنه يسعى لفتح مجال من المفاوضات مع بقية الأندية خاصة الانتقال من ليفربول، ولكن بعد التغريدة بساعات اتخذ صلاح قراره المفاجئ. شركة DHL وجهت رسالة للجماهير من خلال الفيديو، مفادها أنها تنفرد بقدرتها على توصيلهم لمحمد صلاح، في الوقت الذي لا يعلم فيه أحد أين يختفي النجم