اونلاين | كورة أون لاين - مشاهدة مباراة برشلونة barcelona اليوم بث مباشر.. رابط مباراة برشلونة وإشبيلية الآن Hd

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كورة أون لاين - مشاهدة مباراة برشلونة barcelona اليوم بث مباشر.. رابط مباراة برشلونة وإشبيلية الآن Hd

من المقرر أن تقام مواجهة برشلونة ضد اشبيلية اليوم 23-1-2019، وسيتم بدء اللقاء في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر ونصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وستقام المباراة على ملعب رامون سانشيز معقل اشبيلية والذي يتسع إلى أكثر من 45 ألف مُتفرج من المدرجات.

كورة أون لاين - مشاهدة مباراة برشلونة barcelona اليوم بث مباشر.. رابط مباراة برشلونة وإشبيلية الآن Hd

ويمكن لمحبي كرة القدم الإسبانية وفريق برشلونة مشاهدة مباراة برشلونة أمام إشبيلية اليوم الأربعاء في كأس ملك إسبانيا، فمن المقرر أن تقام المباراة في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام الحادي عشر والنصف بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت أبوظبي ، وفي تمام الثامنة والنصف عصراً بتوقيت غرنيتش GMT ، ويرغب برشلونة في مواصلة انتصاراته ليحقق سلسلة كبيرة منها خلال الموسم الحالي فقد تشددت الرغبة لدي الفريق الكتالوني بتحقيق بطولتي الموسم في اسبانيا للموسم الجاري لاستغلال الضعف الذي وقع فية الملكي، وأن مباراة برشلونة ضد إشبيلية اليوم الأربعاء لن تكون بالسهلة على الفريق الكتالوني وقد يعتمد فالفيردي على كل من ميسي وسواريز وفيدال وجوردي ألبا وبيكية في تحقيق الانتصار على إشبيلية.

كورة أون لاين - مشاهدة مباراة برشلونة barcelona اليوم بث مباشر.. رابط مباراة برشلونة وإشبيلية الآن Hd