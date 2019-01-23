اونلاين | كورة لايف - kora live مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية بث مباشر (كول كورة)

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سيكون الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة ضيفا قويا على نظيره فريق إشبيلية في العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الأربعاء 23 يناير 2019، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري الإسباني، مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة وإشبيلية بث مباشر اليوم الأربعاء في الدوري الإسباني.



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يسعى النادي الكتالوني إلى الإحتفاظ بلقب كأس الملك للمرة الخامسة على التوالي والواحد والثلاثون تاريخياً، حيث إكتسح الفريق الكتالوني تلك المسابقة في السنوات الأخيرة، وسيتم نقلها عبر قنوات بي إن سبورت الحاصلة على الحقوق الحصرية لكافة مباريات كأس ملك اسبانيا مباشرة على الهواء داخل الوطن العربي، وسيتم بث المباراة عبر شاشة قناة beIN SPORTS HD 3 بالتعليق العربي المميز.

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موعد مباراة برشلونة واشبيلية والقنوات الناقلة لها

من المقرر أن تقام مواجهة برشلونة ضد اشبيلية اليوم 23-1-2019، وسيتم بدء اللقاء في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر ونصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وستقام المباراة على ملعب رامون سانشيز معقل اشبيلية والذي يتسع إلى أكثر من 45 ألف مُتفرج من المدرجات.

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مواجهة كبيرة ومثيرة ستكون بين برشلونة واشبيلية، حيث يأمل كلاهما في تحقيق الفوز بالمباراة وإسعاد جمهورهم، من أجل مواصلة مشوارهم في بطولة الكاس، ونظراً لأهمية هذا اللقاء فسنقوم بإضافة رابط البث الحي المباشر بدون تقطيع قبل بدايته بدقائق معدودة، وسنوفر لكم جودات مختلفة تناسب الجميع بمشيئة الله.

رابط مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية أون لاين

وفي مفاجأة كبيرة، أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني للبلوجرانا عن قائمة اللاعبين التي ستخوض اللقاء، حيث شهدت غياب النجم ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس لإراحتهم، بينما يغيب عثمان ديمبلي بداعي الإصابة التي تعرض لها اللقاء الماضي.