انت الان تتابع مونديال اليد.. مصر تكتسح تونس وتنتظر هدية النرويج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٣ يناير ٢٠١٩ - ٠٦:١٧ م

حقق منتخب مصر الأول لكرة اليد فوزًا ثمينًا على نظيره المنتخب التونسي بنتيجة 30-23، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد جيسكي بنك بوكسن بمدينة هيرنينج الدانماركية، في إطار مواجهات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية ضمن منافسات الدور الرئيسي للمونديال، بالنسخة الـ26 من بطولات كأس العالم لكرة اليد، التي تستضيفها ألمانيا، والدنمارك بالتنظيم المشترك فيما بينهما، خلال الفترة من 10 إلى 27 من شهر يناير الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.

بهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى 3 نقاط، يحتل بها المركز الخامس في المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن المجر (الرابع) التي ستواجه النرويج، بينما أصبح المنتخب التونسي بدون نقاط. المنتخب التونسي بدأ المباراة مهاجمًا، وأحرز هدف التقدم، وسجل منتخب مصر هدف التعادل عن طريق سند، وتفوق منتخب نسور قرطاج بنتيجة