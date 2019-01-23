انت الان تتابع مونديال اليد.. مصر تكتسح تونس وتنتظر هدية النرويج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٢٣ يناير ٢٠١٩ - ٠٦:١٧ م
حقق منتخب مصر الأول لكرة اليد فوزًا ثمينًا على نظيره المنتخب التونسي بنتيجة 30-23، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد جيسكي بنك بوكسن بمدينة هيرنينج الدانماركية، في إطار مواجهات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية ضمن منافسات الدور الرئيسي للمونديال، بالنسخة الـ26 من بطولات كأس العالم لكرة اليد، التي تستضيفها ألمانيا، والدنمارك بالتنظيم المشترك فيما بينهما، خلال الفترة من 10 إلى 27 من شهر يناير الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.
بهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى 3 نقاط، يحتل بها المركز الخامس في المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن المجر (الرابع) التي ستواجه النرويج، بينما أصبح المنتخب التونسي بدون نقاط. المنتخب التونسي بدأ المباراة مهاجمًا، وأحرز هدف التقدم، وسجل منتخب مصر هدف التعادل عن طريق سند، وتفوق منتخب نسور قرطاج بنتيجة
بهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى 3 نقاط، يحتل بها المركز الخامس في المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن المجر (الرابع) التي ستواجه النرويج، بينما أصبح المنتخب التونسي بدون نقاط.
المنتخب التونسي بدأ المباراة مهاجمًا، وأحرز هدف التقدم، وسجل منتخب مصر هدف التعادل عن طريق سند، وتفوق منتخب نسور قرطاج بنتيجة 3-1 بعد مرور أربع دقائق، في ظل التألق اللافت من قبل كريم هنداوي خلال أول 7 دقائق وتصدى لأكثر من كرة خطيرة، وفي الدقيقة الثامن كانت المنتخب الوطني أدرك هدف التعادل، منتخب الفراعنة فرض سيطرته على الشوط الأول الذي انتهى بتقدمهم بنتيجة 15-10.
واستمرت سيطرة فراعنة اليد في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بنتيجة 30- 23 بفارق 7 أهداف ليضمن مقعدا ضمن الثمانية الكبار في المونديال في انتظار نتيجة مباراة الدنمارك والمجر التي تقام في السابعة مساء اليوم.
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