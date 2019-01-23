محمد اسماعيل - القاهرة - زوار يلاكورة الكرام تابعو معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة النرويج والمجر ضمن ختام مباريات الدور الثاني للمجموعة الثانية بمونديال اليد. وتنتظر مصر فوز النرويج على المجر بفارق 6 أهداف أو أكثر، لكي تحتل المركز الرابع في المجموعة.

كانت هذه تفاصيل خبر مباشر.. النرويج والمجر.. مصر تترقب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.