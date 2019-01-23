اونلاين | يلا شوت | رابط مشاهدة مباراة الاهلي والوحدة بث مباشر اليوم في كأس خادم الحرمين

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يلا شوت | رابط مشاهدة مباراة الاهلي والوحدة بث مباشر اليوم في كأس خادم الحرمين

يستقل استاد مدينة الملك عبد الله رابط مشاهدة مباراة الاهلي والوحدة بث مباشر يلا شوت كورة لايف اليوم، وذلك في مواجهة مرتقبة للغاية عندما يلتقي الاهلي السعودي والوحدة مباشر اليوم الأربعاء 23 يناير 2019، ضمن مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين يلا شوت الأسطورة لايف.

يلا شوت رابط لايف الاهلي والوحدة #بث مباشر اليوم وصل إليها الراقي بعد صعوده لدور الـ16 بتحقيق فوزاً صعباً للغاية على النجوم بهدف وحيد دون رد، فيما تأهل الوحدة بعد الفوز على حساب العروبة بهدف دون رد ليلتقي في مباراة الاهلي السعودي والوحدة بث مباشر في ثمن نهائي كأس الملك.

يلا شوت | رابط مشاهدة مباراة الاهلي والوحدة بث مباشر اليوم في كأس خادم الحرمين

وفي هذا التقرير نوافيكم بنقل رابط مشاهدة يلا شوت الجديد بث مباشر الاهلي والوحدة وموعد المباراة والقنوات الناقلة وتشكيل الاهلي المتوقع والغيابات.

سيغيب عن تشكيلة الأهلي ضد الوحدة قرابة الثمانية لاعبين بسبب كأس آسيا، أبرزهم على الإطلاق المهاجم السوري عمر السومة، عدا ذلك كل اللاعبين متاحة متواجدين في القائمة المستدعاة.

سيدخل المدرب الأرجنتيني باولو جويدو مواجهة الوحدة بذات طريقته المعتادة في المباريات السابقة، والتي جاءت على النحو التالي:

يلا شوت | رابط مشاهدة مباراة الاهلي والوحدة بث مباشر اليوم في كأس خادم الحرمين

تشكيل الأهلي السعودي ضد الوحدة | 4-2-3-1

ياسر المسيليم

محمد عبد الشافي – أليكسس – باولو دياز – سعيد المولد

جوزيف – يوسف سعد الحربي

سلمان المؤشر – عبد الفتاح عسيري – دجانيني

رانجي

ستنقل مباراة الاهلي السعودي ضد الوحدة على قناة السعودية الرياضية 1 بصوت المعلق سمير المعيرفي، وعلى دوري بلس HD1 بصوت المعلق سعد يحيى، وذلك في تمام الساعة 8:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الـ7:05 بتوقيت القاهرة، ونوافيكم بنقل يلا شوت رابط لايف الاهلي والوحدة مباشر قبل المواجهة بقليل.

يلا شوت | رابط مشاهدة مباراة الاهلي والوحدة بث مباشر اليوم في كأس خادم الحرمين