اونلاين | رابط الاسطورة livehd7 لايف مشاهدة مباراة الاهلي السعودي والوحدة بث مباشر يلا شوت الجديد أون لاين كورة ستار

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تفاصيل حول مشاهدة مباراة اهلي جدة والوحدة

بث مباشر مشاهدة مباراة اهلي جدة والوحدة لايف في موقع يلا شوت الجديد بجودة اتش دي وسرعات عالية بعد ان تاهل الفريقين لدور ثمن النهائي من بطولة كاس خادم الحرمين الشريفين 2019 ويدخل فريق اهلي جدة مباراة اليوم وعينه علي تحقيق الفوز في دور ال 16 من تلك البطولة المهمة التي ينافس عليها الفريقين حيث ان اهلي جدة يحتل المركز الرابع برصيد 27 نقطة كان قد جمعهم من 8 انتصارات و3تعادلات وخمس خسارات طوال مشواره في الدوري السعودي.

رابط بث مباشر اهلي جدة والوحدة اليوم

مباشر مباراة اهلي جدة والوحدة اليوم اون لاين بجودة اتش دي وبسرعات عالية لايف اليوم في موقع يلا شوت الجديد في ظل تغطية مستمرة لكافة مباريات بطولة كاس خادم الحرمين الشريفين 2019 وفي الجانب الاخر يدخل فريق الوحدة في المركز الخامس برصيد 27 نقطة ومن المتوقع مشاهدة مباراة نارية اليوم.

اهلي جدة vs الوحدة

البطولة : كاس خادم الحرمين الشريفين

القنوات الناقلة : بين سبورت الرياضية

الملعب : الملك عبد الله الدولي

موعد المباراة

الساعة ال 8.05 مساءاً بتوقيت السعودية

الساعة ال 7.05 مساءاً بتوقيت مصر

الساعة ال 7.05 مساءاً بتوقيت فلسطين

الساعة ال 7.05 مساءاً بتوقيت الأردن

الساعة ال 7.05مساءاً بتوقيت سوريا

الساعة ال 7.05 مساءاً بتوقيت لبنان

الساعة ال 9.05 مساءا بتوقيت الامارات