اونلاين | رابط مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر الاسطورة

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نقدم لكم مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر أون لاين يلا شوت رابط الأسطورة اليوم الأربعاء 23 يناير، وذلك ضمن ذهاب دور الثمانية من بطولة كأس ملك أسبانيا لكرة القدم، وسوف نقوم بتوفير رابط بث حي مباشر لمباراة برشلونة ضد اشبيلية بجودة عالية وبدون تقطيع بالتعليق العربي ليستمتع عاشقي اللعبة الأشهر في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

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يسعى النادي الكتالوني إلى الإحتفاظ بلقب كأس الملك للمرة الخامسة على التوالي والواحد والثلاثون تاريخياً، حيث إكتسح الفريق الكتالوني تلك المسابقة في السنوات الأخيرة، وسيتم نقلها عبر قنوات بي إن سبورت الحاصلة على الحقوق الحصرية لكافة مباريات كأس ملك اسبانيا مباشرة على الهواء داخل الوطن العربي، وسيتم بث المباراة عبر شاشة قناة beIN SPORTS HD 3 بالتعليق العربي المميز.

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موعد مباراة برشلونة واشبيلية والقنوات الناقلة لها

من المقرر أن تقام مواجهة برشلونة ضد اشبيلية اليوم 23-1-2019، وسيتم بدء اللقاء في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر ونصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وستقام المباراة على ملعب رامون سانشيز معقل اشبيلية والذي يتسع إلى أكثر من 45 ألف مُتفرج من المدرجات.

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مواجهة كبيرة ومثيرة ستكون بين برشلونة واشبيلية، حيث يأمل كلاهما في تحقيق الفوز بالمباراة وإسعاد جمهورهم، من أجل مواصلة مشوارهم في بطولة الكاس، ونظراً لأهمية هذا اللقاء فسنقوم بإضافة رابط البث الحي المباشر بدون تقطيع قبل بدايته بدقائق معدودة، وسنوفر لكم جودات مختلفة تناسب الجميع بمشيئة الله.

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وفي مفاجأة كبيرة، أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني للبلوجرانا عن قائمة اللاعبين التي ستخوض اللقاء، حيث شهدت غياب النجم ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس لإراحتهم، بينما يغيب عثمان ديمبلي بداعي الإصابة التي تعرض لها اللقاء الماضي.

وتأهل نادي برشلونة الأسبوع الماضي إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك اسبانيا بفوزه على ليفانتي بثلاثة أهداف دون رد في لقاء الإياب.

وقام النادي الكتالوني بالتعاقد مع لاعب الوسط الغاني برنس بواتينج قادماً من فريق ساسولو الإيطالي، وسيكون حاضراً على دكة البدلاء في مباراة اشبيلية.

وسيخوض برشلونة لقاء العودة ضد إشبيلية يوم الأربعاء المقبل 30 يناير على ملعبه كامب نو، حيث يأمل في الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الليلة.