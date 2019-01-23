الان تتابع مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد بيرتون بث مباشر في كأس رابطة المحترفين الانجليزية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:

يحل مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً على بيرتون في استاد بيرلي مساء اليوم الأربعاء الموافق 23 يناير 2019 ميلادياً، الموافق 17 جمادى الأولى 1440 هجرياً، وذلك في إياب نصف النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة 2018-19.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد بيرتون بث مباشر في كأس رابطة المحترفين الانجليزية

استكمل الأزرق السماوي نغمة الانتصارات من جديد وحقق فوز مهم على حساب هدرسفيلد، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين عصر الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي، فحتى الآن خاض السيتيزنس 23 مباراة وظل في المركز الثاني برصيد 56 نقطة وبفارق أربع نقاط عن الريدز صاحب الصدارة حاليًا.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد بيرتون بث مباشر في كأس رابطة المحترفين الانجليزية

على الجانب الآخر ينافس فريق بيرتون في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة متساويًا بنفس النقاط مع فريق فليتوود صاحب المركز الثاني عشر، ولعب الفريق حتى الآن 28 مباراة، استطاع أن يحقق الانتصار في 10 مباريات، وتعادل في ست مواجهات، وتلقى 12 هزيمة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد بيرتون بث مباشر في كأس رابطة المحترفين الانجليزية

سيستمر غياب الثلاثي بنجامين ميندي وكلاوديو برافو وفينسينت كومباني عن مانشستر سيتي بداعي الإصابة، ولن يفتقد السيتيزينس أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد بيرتون بث مباشر في كأس رابطة المحترفين الانجليزية

سيبدأ جوارديولا ببعض العناصر الشابة التي لم تشارك مع الفريق بصفة مستمرة، وذلك بعد حسم التأهل للمباراة النهائية في لقاء الذهاب بتسعة أهداف دون رد، ففي حراسة المرمى سيتواجد أريانت موريك، وأمامه الرباعي أوليكساندر زينتشينكو، لابورت، جون ستونز، إريك جارسيا، وفي الأمام سيعتمد على جابريل جيسوس بجانب رياض محرز وليروي ساني.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد بيرتون بث مباشر في كأس رابطة المحترفين الانجليزية

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بيرتون والقنوات الناقلة

البطولة: كأس رابطة المحترفين الانجليزية

المباراة: مانشستر سيتي ضد بيرتون

الملعب: استاد بيرلي

الموعد: اليوم الأربعاء 23 يناير 2019 ميلادياً،17 جمادى الأولى 1440 هجرياً،22:45 بتوقيت السعودية، 21:45 بتوقيت مصر.

القناة الناقلة:

beIN SPORTS HD 2

beIN SPORTS HD 3 FR

Ziggo Sport Select HD

Eleven Sports 1 HD