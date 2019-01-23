تسجيل صوتي لإيميليانو سالا لاعب نانت قبل اختفاء الطائرة

إيميليانو سالا لاعب نانت الفرنسي

كتب: محمد معتز صلاح الدين

انتشرت في الآونة الاخيرة تقارير حول الطائرة المفقودة التي كانت تستقل المهاجم الأرجنتيني إيمليانو سالا لاعب نانت الفرنسي، بعدما كان متجها عبر الطائرة لفريقه الجديد كارديف بمدينة كارديف الويلزية.

وأختفت إشارات الطائرة التي كان على متنها اللاعب الأرجنتيني من على أجهزة الردار ، ولَم يتم العثور عليها حتى وقتنا هذا، وأعلن كل من الناديين تضمانهما

مع اللاعب وصدمتهم الشديدة لما حدث.

و نشر موقع "كلارين" الأرجنتيني تسجيل صوتي لسالا عبر تطبيق "واتساب" في مجموعة التي كان بها، يقول فيها " أهلا اخواتي، كيف حالكم أيها المجانين؟".

"اخي، انا أموت!.. انا هنا بنانت، أقوم بالاشياء و الأشياء والاشياء، التي لا تتوقف".

يكمل حديثه في الرسالة الصوتية " انا على متن الطائرة، يبدو أنها تنهار، انا ذاهب إلى كارديف".

" غدًا سأبدأ ، وفي المساء سأبدأ تدريباتي مع فريقي الجديد، لنرى ما سيحدث، كيف حالكم أخواني وأخواتي، الكل على مايرام؟".

"في حالة لم أرسل لكم اخباري بعد ساعة ونصف، لا أعرف إذا أرسلوا لي شخص يبحث عني، سيجدوني، لكن انت تعرف.. كم انا خائف؟".

يذكر أن اللاعب كان سينتقل لصفوف نادي كارديف سيتي قادمًا من نانت.