انت الان تتابع غدًا.. الزمالك يعلن تفاصيل برنامجه الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ يناير ٢٠١٩ - ٠٦:٣٨ م

أعلن رئيس نادي الزمالك، عن عقد مؤتمر صحفي، غدًا الإثنين بمقر النادي بـ100 عقبة، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وذلك للإعلان عن التعاقد مع قناة المحور، لتقديم برنامج للقلعة البيضاء، بداية من شهر فبراير المقبل، ولمدة 5 أيام بالأسبوع، ومن المقرر أن يحضر المؤتمر الصحفي، حسن راتب مالك قناة المحور، للتوقيع على العقود بين القلعة البيضاء والقناة الفضائية، ووجه رئيس الزمالك، الشكر لمحمد إسماعيل عضو مجلس النواب، مالك قناة الحدث اليوم، على دعمه للقلعة البيضاء طوال الشهور الماضية، وأنه يكن له كل الاحترام والتقدير لمواقفه المحترمة في مساندة الزمالك.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أصدر قرارًا بوقف بث برنامج «الزمالك اليوم» على قناة الحدث اليوم لمدة شهرين، وإحالة مقدمه الإعلامي أحمد جمال للتحقيق بنقابته المختصة «الإعلاميين»، وجاء القرار، وفق بيان للمجلس الأعلى للإعلام، بناء على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس برئاسة جمال