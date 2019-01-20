رياضة | عاجل.. مصري بالسعودية يفاجئ محمد صلاح بأمر لا يصدق!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصري بالسعودية يفاجئ محمد صلاح بأمر لا يصدق! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص عالم مصري في جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية على تكريم مواطنه النجم محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي، الذي تألق العام الماضي مع ناديه بطريقة غير مألوفة.

وحسب تقرير نشره موقع "ليفربول إيكو" الإلكتروني، اكتشف مصطفى شرف وهو عالم مصري يعمل أستاذا بعلم الحشرات في جامعة الملك سعود في سلطنة عمان نوعا جديدا من النمل، وقرر أن يطلق عليه اسم نجمه الرياضي المحبوب محمد صلاح.

ويعيش هذا النوع الجديد من النمل في المناطق المظللة بالشجيرات الصغيرة والعشب، ويمتاز شكله بأنه برأس طويل وجسمه ثنائي اللون.

وكتب العالم المصري: قررنا أن نكرم محمد صلاح بربط اسمه بهذا النوع الجديد من حشرة النمل، فهو رمز الآن لنادي ليفربول وللكرة المصرية.

فجر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول مفاجأة بعد وصول محمد صلاح للهدف رقم 50 في مسيرته بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان محمد صلاح سجل ثنائية ليقود فريقه ليفربول للفوز على كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات صحفية: "بمجرد أن تسمع اسم صلاح بجانب أسماء قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي هذا أمر يشعرك بالفخر".

وتابع مدرب ليفربول على سبيل المزاح أنه أخطا في حق محمد صلاح لأنه لو وضعه في المقدمة بدل المهاجم الصريح روبيرتو فيرمينيو لسجل أهدافا أكثر وأكثر.

وتابع: "محمد صلاح ساعدنا كثيرا في المباريات الأخيرة وهو لاعب يسجل أهدافا كثيرة ويعشق التسجيل في شباك الأندية يلعب أمامها".