اونلاين | بث مباشر عمان وايران HD| مشاهدة مباراة ايران وعمان بث مباشر بدون تشويش,, عمان ضد ايران مباشر

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يواجه منتخب عمان نظيره منتخب إيران في مساء يوم الأحد الموافق 20 يناير 2019 على أرضية ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك في إطار الدور ثمن النهائي ضمن فعاليات بطولة كأس أمم آسيا 2019 م.

بث مباشر عمان وايران HD

وفي آخر خمس مباريات خاضها منتخب عمان في الفترة الماضية، تعرض منتخب عمان إلى الخسارة في المباراة الأولى على يد نظيره منتخب أستراليا بخمسة أهداف دون مقابل في مباراة دولية ودية.

وفي المباراة الثانية تعرض منتخب عمان إلى الخسارة على يد نظيره منتخب تايلاند بهدفين دون مقابل في مباراة دولية ودية، وفي المباراة الثالثة تعرض منتخب عمان إلى الخسارة على يد نظيره منتخب أوزبكستان بهدفين مقابل هدف واحد في بطولة كأس أمم آسيا 2019 م.

مشاهدة مباراة ايران وعمان بث مباشر بدون تشويش

وفي المباراة الرابعة تعرض منتخب عمان إلى الخسارة على يد نظيره منتخب اليابان بهدف وحيد دون مقابل في بطولة كأس أمم آسيا 2019 م، أما المباراة الخامسة فقد نجح فيها منتخب عمان في تحقيق الانتصار على حساب نظيره منتخب تركمانستان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في بطولة كأس أمم آسيا 2019 م.

أما على الجانب المقابل وفي آخر خمس مباريات خاضها منتخب إيران في الفترة الماضية، سقط منتخب إيران في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله في المباراة الأولى أمام نظيره منتخب فلسطين في مباراة دولية ودية.

عمان ضد ايران مباشر | كورة اون لاين

وفي المباراة الثانية نجح منتخب إيران في تحقيق الانتصار على حساب نظيره منتخب قطر بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة دولية ودية، وفي المباراة الثالثة نجح منتخب إيران في تحقيق الانتصار على حساب نظيره منتخب اليمن بخمسة أهداف دون مقابل في بطولة كأس أمم آسيا 2019 م.

وفي المباراة الرابعة نجح منتخب إيران في تحقيق الانتصار على حساب نظيره منتخب فيتنام بهدفين دون مقابل في بطولة كأس أمم آسيا 2019 م، أما المباراة الخامسة فقد سقط فيها منتخب إيران في فخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام نظيره منتخب العراق في بطولة كأس أمم آسيا 2019 م.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة منتخب عمان مع نظيره منتخب إيران عبر قناة Bein Max HD1 المشفرة بصوت المعلق عصام الشوالي، وذلك في تمام الساعة 19:00 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وأيضاً الساعة 20:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.