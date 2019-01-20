اونلاين | “بث مباشر” Alkass Sports hd,,مشاهدة مباراة عمان وايران بث مباشر كاس اسيا دور ال16|بث مباشر جوال قناة الكأس 1 Alkass Spor

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“بث مباشر” Alkass Sports hd,,مشاهدة مباراة عمان وايران

موعد مباراة عمان وإيران، يدخل منتخب عمان غمار مباراته المنتظرة أمام نظيره منتخب إيران في مسابقة كأس أمم آسيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل دخول التاريخ من أوسع أبوابه من خلال إقصاء أحد أعرق المنتخبات الآسيوية المرشحة من أجل التتويج بلقب النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

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ولا شك أن منتخب عمان سوف يؤمن بكامل حظوظه قبل خوضه هذه المباراة المنتظرة أمام نظيره منتخب إيران، وذلك على الرغم من النتائج المخيبة نوعاً ما التي حققها منتخب عمان في دور المجموعات، حيث فشل منتخب عمان في تحقيق الانتصار في أكبر مباراتين خاضهما في دور المجموعات وذلك أمام كلاً منتخب أوزبكستان أولاً ومن ثم أمام منتخب اليابان.

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أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مغايراً تماماً بالنسبة إلى منتخب إيران قبل خوضه مباراته القادمة أمام نظيره منتخب عمان، حيث يخوض منتخب كل مباراة له في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة تحت ضغوطات هائلة لا مثيل لها على الإطلاق.

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ولعل ما يُساهم في زيادة حجم هذه الضغوطات بشكل يومي على لاعبي منتخب إيران، هو أن منتخب إيران يُعتبر ضمن قائمة أبرز المرشحين من أجل التتويج بلقب النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا، وخاصة في حالة تقديمه لنفس المستوى المثالي الذي كان قد قدمه في النسخة الماضية من مسابقة كأس العالم في العام الماضي 2018 على أرض دولة روسيا.